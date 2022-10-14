У Мінську затримали братів з гурту Litesound, які виступали за Білорусь на Євробаченні-2012

У дім учасників гурту Litesound увірвалися силовики й влаштували обшук. У братів Карякіних нібито знайшли незареєстровану зброю та боєприпаси й звинуватили в мітингах проти Лукашенка. Музикантів затримали.

Дмитра та Володимира Карякіних затримали за участю СОБРу (спеціального загону швидкого реагування) в повному екіпіруванні. Про це інформує 24 канал з посиланням на білоруські телеграм-канали.

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Братів з гурту Litesound затримали за протести проти Лукашенка

У будинку братів Карякіних у Мінську знайшли "реквізит та невеликий арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів". Усе це нібито належить їхньому батьку. Однак музикантів все одно звинуватили в участі в протестах проти Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі.

Так, за версією слідства, учасники Євробачення-2012 брали участь у "незаконних маршах" з перекриттям доріг, закликали й агітували проти Лукашенка в соцмережах, співпрацювали з екстремістськими організаціями.

Ба більше, учасників гурту Litesound вже змусили "розкаялися" за те, що співали на підтримку Світлани Тихановської та "по дурості" брали участь у мітингу 16 серпня 2020 року.

Зараз ми затримані співробітниками міліції,

– підтвердили брати Карякіни на камеру.

Що відомо про гурт Litesound