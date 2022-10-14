Дмитра та Володимира Карякіних затримали за участю СОБРу (спеціального загону швидкого реагування) в повному екіпіруванні. Про це інформує 24 канал з посиланням на білоруські телеграм-канали.
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Братів з гурту Litesound затримали за протести проти Лукашенка
У будинку братів Карякіних у Мінську знайшли "реквізит та невеликий арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів". Усе це нібито належить їхньому батьку. Однак музикантів все одно звинуватили в участі в протестах проти Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі.
Так, за версією слідства, учасники Євробачення-2012 брали участь у "незаконних маршах" з перекриттям доріг, закликали й агітували проти Лукашенка в соцмережах, співпрацювали з екстремістськими організаціями.
Ба більше, учасників гурту Litesound вже змусили "розкаялися" за те, що співали на підтримку Світлани Тихановської та "по дурості" брали участь у мітингу 16 серпня 2020 року.
Зараз ми затримані співробітниками міліції,
– підтвердили брати Карякіни на камеру.
Що відомо про гурт Litesound
- Брати Володимир і Дмитро Карякіни створили гурт Litesound 2005 року.
- 2012 року музиканти представили Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Вони посіли 15 місце й не вийшли у фінал.
- До слова, їхня участь у Євробаченні-2012 супроводжувався скандалом. Гурт Litesound звинувачували у фальсифікації результатів національного відбору. Цікаво, що комісію з перевірки голосів створили з подачки самого Лукашенка.