Дмитрий и Владимир Карякины были задержаны с участием СОБРа (специального отряда быстрого реагирования) в полной экипировке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
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Братьев из группы Litesound задержали за протесты против Лукашенко
В доме братьев Карякиных в Минске обнаружили "реквизит и небольшой арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов". Все это якобы принадлежит их отцу. Однако музыкантов все равно обвинили в участии в протестах против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.
Так, по версии следствия, участники Евровидения-2012 участвовали в "незаконных маршах" с перекрытием дорог, призывали и агитировали против Лукашенко в соцсетях, сотрудничали с экстремистскими организациями.
Более того, участников группы Litesound уже заставили "раскаялись" за то, что пели в поддержку Светланы Тихановской и "по глупости" принимали участие в митинге 16 августа 2020 года.
Сейчас мы задержаны сотрудниками милиции,
– подтвердили братья Карякины на камеру.
Что известно о группе Litesound
- Братья Владимир и Дмитрий Карякины создали группу Litesound в 2005 году.
- В 2012 году музыканты представили Беларусь на международном песенном конкурсе Евровидения. Они заняли 15-е место и не вышли в финал.
- К слову, их участие в Евровидении-2012 сопровождалось скандалом. Группа Litesound обвинялась в фальсификации результатов национального отбора. Интересно, что комиссию по проверке голосов создали из подачки самого Лукашенко.