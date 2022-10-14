Дмитрий и Владимир Карякины были задержаны с участием СОБРа (специального отряда быстрого реагирования) в полной экипировке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

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Братьев из группы Litesound задержали за протесты против Лукашенко

В доме братьев Карякиных в Минске обнаружили "реквизит и небольшой арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов". Все это якобы принадлежит их отцу. Однако музыкантов все равно обвинили в участии в протестах против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.

Так, по версии следствия, участники Евровидения-2012 участвовали в "незаконных маршах" с перекрытием дорог, призывали и агитировали против Лукашенко в соцсетях, сотрудничали с экстремистскими организациями.

Более того, участников группы Litesound уже заставили "раскаялись" за то, что пели в поддержку Светланы Тихановской и "по глупости" принимали участие в митинге 16 августа 2020 года.

Сейчас мы задержаны сотрудниками милиции,

– подтвердили братья Карякины на камеру.

Что известно о группе Litesound