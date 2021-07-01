"От і поплясали під дудочку": Білорусь виключили з Європейської мовної спілки

Виконавча рада Європейської мовної спілки (EBU) 30 червня виключила Белтелерадіокомпанію, яка розміщена у Білорусі. Таким чином країна не зможе представляти своїх виконавців на Євробаченні і транслювати конкурс на телебаченні.

Згідно з рішенням виконавчої ради організації, Белтелерадіокомпанія (БТРК) вже з 1 липня не матиме доступу до низки послуг, доступних для членів EBU.

До слова Білорусь не зможе взяти участь в Євробаченні-2022

Білорусь усунули від таких послуг:

Білорусь не зможе вести обмін новинами та музичним контентом;

мати право на трансляцію певних музичних та спортивних подій;

не зможе здійснювати юридичну, технічну та дослідницьку експертизу;

не матиме доступу до служби захисту інтересів.

У коментарях до інстаграм-допису користувачі додають, що такі заборони поширюються і на представлення Білорусі своїх виконавців на щорічному конкурсі Євробачення. Оскільки спілка керує системами обміну майже 2000 телевізійних програм 160 мовами світу, зокрема, і конкурс Євробачення.

Зазначимо, що наприкінці травня Європейська мовна спілка заморозила членство Белтелерадіокомпанії через виробництво "відео, отриманого під примусом" (йдеться про відео з Романом Протасевичем), і дала білоруській компанії два тижні на відповідь.

"В останні тижні нас особливо занепокоїла трансляція інтерв'ю, явно отриманих під примусом. Ми також відстежували інші передачі Белтелерадіокомпанії з цього питання, і вони викликали інші серйозні і вельми виняткові побоювання", – йшлося в заяві спілки.

Реакція Білорусі та мережі

У Белтелерадіокомпанії вже відреагували на таке рішення заявили, що зустріли його "з посмішкою і деяким задоволенням".

Вітаємо довгоочікуваний факт призупинення співпраці з EBU – організацією, у якої не було, немає і ніколи не буде своєї особистої думки,

– заявили представники організації.

У коментарях до допису "Суспільного" люди іронічно висловлюють свої думки, згадуючи скандал з білоруським гуртом "Галасы ЗМеста", які висміювали протести в країні та опозиціонерку Світлану Тихановську. Вони співали пісню "Я научу тебя", де були натяки на контроль та маніпуляції в країні. Згодом в EBU попросили змінити пісню, однак і нова композиція порушувала правила конкурсу, тому організатори не допустили колектив до участі в Євробаченні-2021.

"Я научу тебя плясать под дудочку", "От і поплясали під дудочку...", – пишуть користувачі.