У білому пуховику: Ірина Федишин показала зимовий образ в Карпатах

Популярна співачка Ірина Федишин вирушила на сімейний відпочинок у Карпати. Там артистка сфотографувалася на терасі будинку, позуючи в білому пуховику.

Виконавиця відпочиває в Славському. Там вона відсвяткувала день народження в родинному колі, а також наповнилася енергією після тривалого концертного туру.

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Артистка дбає про те, щоб будь-коли та будь-де виглядати бездоганно. Не став винятком відпочинок в горах. На терасі будинку, що розташований посеред засніженого лісу, Ірина влаштувала справжню фотосесію.

Зимовий look Ірини Федишин

Федишин позувала на камеру в спортивних штанах ніжно-жовтого кольору та вишневому светрі з високою горловиною. Поєднала look зі стильними білими чоботами на низькій підошві. Та головний акцент в зимовому образі зробила на верхньому одязі. Для атмосферного дня в Карпатах Ірина одягнула теплий білий пуховик.

Біляве волосся співачка не вкладала в локони, як це любить робити зазвичай, а зібрала ззаду. Декілька пасем спадали на обличчя. Макіяж знаменитості також був неперевершеним. Повіки вона нафарбувала коричневими тінями, а на губи нанесла матову нюдову помаду. Також привертає увагу ідеальний червоний манікюр, який Федишин показала, тримаючи в руках білу чашку з ароматним напоєм.

Ірина Федишин в Карпатах / Фото з інстаграму співачки

На 35-річчя коханий Ірини – Віталій Човник подарував їй омріяну путівку на Мальдіви. Зараз подружжя насолоджується засніженими горами, а вже зовсім скоро буде ніжитися на білому пісочку на березі океану.

Текст публікації Ірини Федишин:

Я давно мріяла про такий засніжений день народження. У моїй уяві завжди була картинка: будинок з панорамними вікнами, за вікном сніжить. Снігу так багато, що навіть автомобіль не зможе проїхати. Будиночок розташований посеред гір, де немає нічого. Навколо лише засніжені ялинки. А в хаті затишно, горить камін, поруч найрідніші люди. Все так і склалося. На 35 рік та мрійлива картинка стала реальністю. Нехай мрії здійснюються!