Исполнительница отдыхает в Славском. Там она отпраздновала день рождения в кругу семьи, а также наполнилась энергией после длительного концертного тура.

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Артистка заботится о том, чтобы в любое время и в любом месте выглядеть безупречно. Не стал исключением и отдых в горах. На террасе дома, расположенного посреди заснеженного леса, Ирина устроила настоящую фотосессию.

Зимний look Ирины Федишин

Федишин позировала на камеру в спортивных штанах нежно-желтого цвета и вишневом свитере с высокой горловиной. Соединила look со стильными белыми сапогами на низкой подошве. Но главный акцент в зимнем образе сделала на верхней одежде. Для атмосферного дня в Карпатах Ирина надела теплый белый пуховик.

Белокурые волосы певица не укладывала в локоны, как это любит делать обычно, а собрала сзади. Несколько локонов спадали на лицо. Макияж знаменитости также был непревзойденным. Веки она накрасила коричневыми тенями, а на губы нанесла матовую нюдовую помаду. Также привлекает идеальный красный маникюр, который Федишин показала, держа в руках белую чашку с ароматным напитком.

Ирина Федишин в Карпатах / Фото с инстаграма певицы

На 35-летие любимый Ирины – Виталий Човнык подарил ей желанную путевку на Мальдивы. Сейчас супруги наслаждаются заснеженными горами, а уже совсем скоро будут нежиться на белом песочке на берегу океана.

Текст публикации Ирины Федишин:

Я давно мечтала о таком заснеженном дне рождения. В моем воображении всегда была картинка: дом с панорамными окнами, за окном снежит. Снега так много, что даже автомобиль не сможет проехать. Домик расположен посреди гор, где нет ничего. Вокруг только заснеженные елки. А в доме уютно, горит камин, рядом родные люди. Все так и сложилось. На 35 год желанная картинка стала реальностью. Пусть мечты сбываются!