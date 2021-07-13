Епатажна володарка Греммі знову наробила шуму в мережі. Її останній допис зібрав майже 13 мільйонів лайків. Все тому, що Біллі Айліш нечасто демонструє свою сексуальність, а цього разу вразила фоловерів пишним бюстом.

До теми Кім Кардашян похизувалась апетитними стегнами в крихітному бікіні

Артистка обрала, на перший погляд, стриманий образ – білі штани з високою талією, світлу сітчасту сорочку та яскравий корсет з оригінальним принтом. Однак під вбрання, яке підкреслює талію та груди, Біллі Айліш одягла мереживний бюстгальтер. Через відверте декольте корсета його побачили всі.

Позуючи, співачка зумисне випинала груди й підбирала ракурси, з яких вони виглядатимуть ще більшими. Крім того, вона одягла на шию безліч кольє, аби її апетитні принади точно не залишились непоміченими.

"Так, я знаю", – зухвало підписала 19-річна зірка, натякаючи, що зумисне виставила білизну напоказ.

Біллі Айліш засвітила бюстгальтер / Фото з інстаграму співачки

Біллі Айліш засвітила бюстгальтер / Фото з інстаграму співачки