Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян відправилась на відпочинок у Палм-Спрінгз. Там вона влаштувала невелику фотосесію, щоб похизуватися бездоганними формами.

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Гарячі фото Кім Кардашян

Американська знаменитість позувала перед камерою на тлі неймовірних краєвидів. Вона приміряла крихітний купальник фіолетового кольору на тонких бретелях. Бікіні вдало підкреслило пишні стегна Кім Кардашян та її тонку талію.

Світська левиця не доповнювала образ аксесуарами, щоб закцентувати на розкішному тілі. Злегка вологе волосся вона зібрала у пишний високий хвіст. Сестри Кардашян все частіше позують без макіяжу, тому й на цьому фото Кім постала без косметики.

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Пікантні світлини Кім Кардашян завели мережу. Серія кадрів набрала понад 6 мільйонів вподобань та безліч коментарів із компліментами: