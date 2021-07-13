Эпатажная обладательница Грэмми снова наделала шума в сети. Ее последняя публикация собрала почти 13 миллионов лайков. Все потому, что Билли Айлиш нечасто демонстрирует свою сексуальность, а на этот раз поразила фолловеров пышным бюстом.

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Артистка выбрала, на первый взгляд, сдержанный образ – белые брюки с высокой талией, светлую сетчатую рубашку и яркий корсет с оригинальным принтом. Однако под наряд, который подчеркивает талию и грудь, Билли Айлиш надела кружевной бюстгальтер. Через откровенное декольте корсета его увидели все.

Позируя, певица умышленно выпячивала грудь и подбирала ракурсы, из которых они будут выглядеть еще больше. Кроме того, она надела на шею много колье, чтобы ее аппетитные прелести точно не остались незамеченными.

"Да, я знаю", – дерзко подписала 19-летняя звезда, намекая, что умышленно выставила белье напоказ.



Билли Айлиш засветила бюстгальтер / Фото из инстаграма певицы



Билли Айлиш засветила бюстгальтер / Фото из инстаграма певицы



Билли Айлиш засветила бюстгальтер / Фото из инстаграма певицы