Біллі Айліш подала до суду на небезпечного фаната

Джерело:E!News
Американська співачка Біллі Айліш звернулась до Лос-Анджелеського суду з проханням захистити її та сім'ю від фаната, який погрожує їм останні пів року. Чоловік часто ошивається біля її будинку та жестикулює пальцем, наче хоче перерізати їй горло.
Небезпечний фанат – 23-річний чоловік на ім'я Джон Гірл, але себе він називає Адамом Люцифером.
До слова Чоловіка, який намагався отруїти маленького принца Джорджа, ув'язнили на 28 років
19-річна зірка вже подала позов на чоловіка. У ньому вона вказала, що Гірл паркується на території школи неподалік її будинку і стежить за пересуванням.
Коли я виходжу з машини, я чую, як Гірл розмовляє сам з собою зловісним голосом, що ще більше підсилює мою тривогу. Нещодавно він жестом показав, як перерізає мені горло,
– поділилась стривожена Біллі Айліш.
Зокрема чоловік залишає їй "вкрай тривожні й загрозливі" листи, в одному з яких були такі слова: "Ви не можете отримати те, що хочете, якщо тільки ви не хочете померти за мене".