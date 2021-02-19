Біллі Айліш подала до суду на небезпечного фаната

Американська співачка Біллі Айліш звернулась до Лос-Анджелеського суду з проханням захистити її та сім'ю від фаната, який погрожує їм останні пів року. Чоловік часто ошивається біля її будинку та жестикулює пальцем, наче хоче перерізати їй горло.

Небезпечний фанат – 23-річний чоловік на ім'я Джон Гірл, але себе він називає Адамом Люцифером.

До слова Чоловіка, який намагався отруїти маленького принца Джорджа, ув'язнили на 28 років

Біллі Айліш переживає за власну безпеку

19-річна зірка вже подала позов на чоловіка. У ньому вона вказала, що Гірл паркується на території школи неподалік її будинку і стежить за пересуванням.

Коли я виходжу з машини, я чую, як Гірл розмовляє сам з собою зловісним голосом, що ще більше підсилює мою тривогу. Нещодавно він жестом показав, як перерізає мені горло,

– поділилась стривожена Біллі Айліш.

Зокрема чоловік залишає їй "вкрай тривожні й загрозливі" листи, в одному з яких були такі слова: "Ви не можете отримати те, що хочете, якщо тільки ви не хочете померти за мене".

Що відомо про увагу фанатів до Айліш?