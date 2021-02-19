Билли Айлиш подала в суд на опасного фаната
Американская певица Билли Айлиш обратилась в Лос-Анджелесский суд с просьбой защитить ее и семью от фаната, который угрожает им последние полгода. Мужчина часто ошивается возле ее дома и жестикулирует пальцем, якобы хочет перерезать ей горло.
Источник:E!News
Опасный фанат – 23-летний мужчина по имени Джон Гирл, но себя он называет Адамом Люцифером.
К слову Мужчину, который пытался отравить маленького принца Джорджа, посадили на 28 лет
Билли Айлиш переживает за свою безопасность
19-летняя звезда уже подала иск на мужчину. В нем она указала, что Гирл паркуется на территории школы около ее дома и следит за передвижением.
Когда я выхожу из машины, я слышу, как Гирл разговаривает сам с собой зловещим голосом, что еще больше усиливает мою тревогу. Недавно он жестом показал, как перерезает мне горло,
– поделилась встревоженная Билли Айлиш.
В частности мужчина оставляет ей "крайне тревожные и угрожающие" письма, в одном из которых были такие слова: "Вы не можете получить то, что хотите, если только вы не хотите умереть за меня".
Что известно о внимании фанатов к Айлиш?
- Звезда уже давно страдает от чрезмерного внимания фанатов и хейтеров. Она признавалась, что ей трудно чувствовать буллинг в социальных сетях и слышать оскорбления в свой адрес.
- А в июне прошлого года уже запретили приближаться одному фанату – 24-летнему Пренеллу Руссо. Он 7 раз приходил к дому знаменитости и не соблюдал никаких правил карантина во время пандемии COVID-19. Он часто ночевал под их забором, общался с отцом и караулил вечером на улице.
- Суд Лос-Анджелеса выдал мужчине запрещающий ордер на три года. Теперь он не имеет права приближаться к своему кумиру и его семье ближе, чем на 91 метр. Также ордер запрещает Руссо нападать на Билли и ее семью или преследовать их, приближаться к местам, где она работает.
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