Американская певица Билли Айлиш обратилась в Лос-Анджелесский суд с просьбой защитить ее и семью от фаната, который угрожает им последние полгода. Мужчина часто ошивается возле ее дома и жестикулирует пальцем, якобы хочет перерезать ей горло.

Опасный фанат – 23-летний мужчина по имени Джон Гирл, но себя он называет Адамом Люцифером.

К слову Мужчину, который пытался отравить маленького принца Джорджа, посадили на 28 лет

Билли Айлиш переживает за свою безопасность

19-летняя звезда уже подала иск на мужчину. В нем она указала, что Гирл паркуется на территории школы около ее дома и следит за передвижением.

Когда я выхожу из машины, я слышу, как Гирл разговаривает сам с собой зловещим голосом, что еще больше усиливает мою тревогу. Недавно он жестом показал, как перерезает мне горло,

– поделилась встревоженная Билли Айлиш.

В частности мужчина оставляет ей "крайне тревожные и угрожающие" письма, в одном из которых были такие слова: "Вы не можете получить то, что хотите, если только вы не хотите умереть за меня".

Что известно о внимании фанатов к Айлиш?