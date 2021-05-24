Billboard Music Awards 2021: хто з музикантів забрав одразу 10 нагород

У Лос-Анджелесі відгриміла грандіозна музична премія Billboard Music Awards 2021. Тріумфатором церемонії став канадський співак The Weeknd. Він був номінований у 16 категоріях, в 10 з яких став переможцем! Хто ще отримав бажані статуетки – дізнавайтеся далі.

Церемонія вручення нагород Billboard Music Awards 2021 відбулася в неділю, 23 травня, в Лос-Анджелесі. Засновником премії є американський журналі Billboard, який обирає номінантів та переможців за допомогою чартів за попередній рік.

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Урочиста подія відбулася в залі Microsoft Theater. Американські зірки позували перед папараці на червоній доріжці, а потім виступали на масштабній сцені.

Тріумф The Weeknd

Канадський співак претендував на перемогу в 16 номінаціях. The Weeknd зміг отримати аж 10 нагород! Зокрема, артист став лауреатом у таких категоріях:

"Найкращий артист";

"Пісня Top Hot 100";

"Найкращий виконавець";

"Найкращий виконавець R&B";

"Найкращий виконавець пісень на радіо";

"Найкращий виконавець Hot 100";

"Найкращий R&B-альбом".

Інші переможці Billboard Music Awards 2021

"Артист десятиліття": Дрейк;

"Премія за визнання і внесок у музику Icon Award": Пінк;

"Найкращий новий артист": Pop Smoke;

"Найкраща артистка": Тейлор Свіфт;

"Найкращий реп-альбом": Pop Smoke – Shoot for the Stars, Aim for the Moon;

"Найкращий рок-альбом": Machine Gun Kelly – Tickets to My Downfall;

"Найкращий танцювальний альбом": Lady Gaga – Chromatica;

"Найпопулярніша пісня на стрімінгових платформах": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;

"Найбільш комерційно успішна пісня": BTS – Dynamite;

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