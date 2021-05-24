Церемонія вручення нагород Billboard Music Awards 2021 відбулася в неділю, 23 травня, в Лос-Анджелесі. Засновником премії є американський журналі Billboard, який обирає номінантів та переможців за допомогою чартів за попередній рік.

Цікаво Італія перемогла на Євробаченні-2021

Урочиста подія відбулася в залі Microsoft Theater. Американські зірки позували перед папараці на червоній доріжці, а потім виступали на масштабній сцені. 

Тріумф The Weeknd

Канадський співак претендував на перемогу в 16 номінаціях. The Weeknd зміг отримати аж 10 нагород! Зокрема, артист став лауреатом у таких категоріях:

  • "Найкращий артист";
  • "Пісня Top Hot 100";
  • "Найкращий виконавець";
  • "Найкращий виконавець R&B";
  • "Найкращий виконавець пісень на радіо";
  • "Найкращий виконавець Hot 100";
  • "Найкращий R&B-альбом".

Інші переможці Billboard Music Awards 2021

  • "Артист десятиліття": Дрейк;
  • "Премія за визнання і внесок у музику Icon Award": Пінк;
  • "Найкращий новий артист": Pop Smoke;
  • "Найкраща артистка": Тейлор Свіфт;
  • "Найкращий реп-альбом": Pop Smoke – Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
  • "Найкращий рок-альбом": Machine Gun Kelly – Tickets to My Downfall;
  • "Найкращий танцювальний альбом": Lady Gaga – Chromatica;
  • "Найпопулярніша пісня на стрімінгових платформах": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;
  • "Найбільш комерційно успішна пісня": BTS – Dynamite;

Зверніть увагу YUNA-2021: переможці музичної премії

  • "Найкраща реп-пісня": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;
  • "Найкраща кантрі-пісня": Gabby Barrett – I Hope;
  • "Найкраща рок-пісня": AJR – Bang!;
  • "Найкраща танцювальна пісня": SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix);
  • "Найкраща латинська пісня": Bad Bunny & Jhay Cortez – Dákiti;
  • "Найкраща госпел-пісня": Kanye West ft. Travis Scott – Wash Us In The Blood.