Церемонія вручення нагород Billboard Music Awards 2021 відбулася в неділю, 23 травня, в Лос-Анджелесі. Засновником премії є американський журналі Billboard, який обирає номінантів та переможців за допомогою чартів за попередній рік.
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Урочиста подія відбулася в залі Microsoft Theater. Американські зірки позували перед папараці на червоній доріжці, а потім виступали на масштабній сцені.
Тріумф The Weeknd
Канадський співак претендував на перемогу в 16 номінаціях. The Weeknd зміг отримати аж 10 нагород! Зокрема, артист став лауреатом у таких категоріях:
- "Найкращий артист";
- "Пісня Top Hot 100";
- "Найкращий виконавець";
- "Найкращий виконавець R&B";
- "Найкращий виконавець пісень на радіо";
- "Найкращий виконавець Hot 100";
- "Найкращий R&B-альбом".
Інші переможці Billboard Music Awards 2021
- "Артист десятиліття": Дрейк;
- "Премія за визнання і внесок у музику Icon Award": Пінк;
- "Найкращий новий артист": Pop Smoke;
- "Найкраща артистка": Тейлор Свіфт;
- "Найкращий реп-альбом": Pop Smoke – Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
- "Найкращий рок-альбом": Machine Gun Kelly – Tickets to My Downfall;
- "Найкращий танцювальний альбом": Lady Gaga – Chromatica;
- "Найпопулярніша пісня на стрімінгових платформах": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;
- "Найбільш комерційно успішна пісня": BTS – Dynamite;
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- "Найкраща реп-пісня": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;
- "Найкраща кантрі-пісня": Gabby Barrett – I Hope;
- "Найкраща рок-пісня": AJR – Bang!;
- "Найкраща танцювальна пісня": SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix);
- "Найкраща латинська пісня": Bad Bunny & Jhay Cortez – Dákiti;
- "Найкраща госпел-пісня": Kanye West ft. Travis Scott – Wash Us In The Blood.