У білій сукні: Надя Дорофєєва сходила на побачення в Мексиці

Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває в Мексиці. Артистка продемонструвала ніжний пляжний образ, в якому сходила на побачення.

У шлюбі Надя та Володимир зберігають ніжність, романтику, пристрасть. Незважаючи на насичений графік, вони ніколи не забувають один про одного й часто влаштовують романтичні побачення.

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Пляжний look Наді Дорофєєвої

Зараз закохані відпочивають у сонячній Мексиці. Дантес запросив кохану на побачення на узбережжі океану. Надя вирішила одягнути довгу білу сукню з легкої тканини з мереживом. Вона оголила одне плече, що додало образові сексуальності. Взула чорні кеди, а на голову одягнула кепку, яка зробила аутфіт зухвалішим.

Серед прикрас на Дорофєєвій були великі сережки-кільця. Волосся вона розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Біля океану артистка демонструє натуральну вроду.

"На побачення", – коротко написала зірка під фото.



Надя Дорофєєва у білій сукні на пляжі / Фото з інстаграму співачки



Надя Дорофєєва у білій сукні на пляжі / Фото з інстаграму співачки

Після новорічних свят чимало українських артистів відправилися у відпустки. Хто з зірок і де відпочиває можна переглянути у матеріалі за посиланням.