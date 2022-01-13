В браке Надя и Владимир сохраняют нежность, романтику, страсть. Несмотря на насыщенный график, они никогда не забывают друг о друге и часто устраивают романтические свидания.

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Пляжный look Нади Дорофеевой

Сейчас влюбленные отдыхают в солнечной Мексике. Дантес пригласил возлюбленную на свидание на побережье океана. Надя решила надеть длинное белое платье из легкой ткани с кружевом. Она обнажила одно плечо, что придало образу сексуальности. Обула черные кеды, а на голову надела кепку, которая сделала аутфит более дерзким.

Среди украшений на Дорофеевой были крупные серьги-кольца. Волосы она распустила, а на лицо не наносила косметику. Возле океана артистка демонстрирует натуральную красоту.

"На свидание", – коротко написала звезда под фото.



Надя Дорофеева в белом платье на пляже / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в белом платье на пляже / Фото из инстаграма певицы

После новогодних праздников многие украинские артисты отправились в отпуска. Кто из звезд и где отдыхает – можно посмотреть в материале по ссылке.