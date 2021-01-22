Дружина принца Вільяма повернулась до справ після зимових свят. Днями вона зустрілась з медсестрами й подякувала їм за роботу. Також Кейт Міддлтон продемонструвала елегантний образ.

Кейт Міддлтон зустрілась з медпрацівницями

Герцогиня Кембриджська після зимових канікул днями повернулась до справ. У четвер, 21 січня, Кейт Міддлтон зустрілась з кількома медсестрами в межах своєї компанії Nurses Now. Відповідне відео було опубліковане на офіційній сторінці королівського подружжя в твітері.

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Кейт Міддлтон поспілкувалась з медсестрами, що працюють в університетських лікарнях. Вона подякувала їх за клопітку та непросту працю.

Ми знову і знову чуємо про дивовижні речі, які роблять медсестри по всій країні. Це не те, чого навчають. Це те, що виходить з ваших сердець, і я думаю, що добрі вчинки у ставленні до пацієнтів, за якими ви доглядаєте, дуже важливі зараз,

– сказала Кейт Міддлтон.

На зв'язок герцогиня вийшла з резиденції у Санрінгемі. Позаду неї можна було побачити кілька сімейних фото в рамках, що стояли на столику.

Nurses up and down the country are going that extra mile, at a time when patients need it the most.



These acts of courage, strength, and kindness matter so much right now & we owe you a huge thank you for all that you have done & continue to do throughout these difficult times. pic.twitter.com/RxZAiRK54j — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 21, 2021

Образ Кейт Міддлтон

Останнім часом дружина принца Вільяма обирала здебільшого вишукані сукні з різними принтами. Але цього разу вона продемонструвала більш діловий образ.

Для нього Кейт Міддлтон одягнула білосніжну блузку з декольте та стильним комірцем. Зверху герцогиня вдягнула темно-синій піджак, що додав аутфіту елегатності.

Дружина принца Вільяма доповнила look тендітною підвіскою з камінцем. Волосся вона розпустила та вклала легкими хвильками. Також Кейт Міддлтон зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й тонкими стрілками, а губи нафарбувала нюдовим блиском.



Кейт Міддлтон / Скріншот з відео