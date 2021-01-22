Жена принца Уильяма вернулась к делам после зимних праздников. На днях она встретилась с медсестрами и поблагодарила их за работу. Также Кейт Миддлтон продемонстрировала элегантный образ.

Кейт Миддлтон встретилась с медработниками

Герцогиня Кембриджская после зимних каникул на днях вернулась к делам. В четверг, 21 января, Кейт Миддлтон встретилась с несколькими медсестрами в пределах своей компании Nurses Now. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице королевской четы в твиттере.

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Кейт Миддлтон пообщалась с медсестрами, работающими в университетских больницах. Она поблагодарила их за кропотливую и непростую работу.

Мы снова и снова слышим об удивительных вещах, которые делают медсестры по всей стране. Это не то, чему учат. Это то, что выходит из ваших сердец, и я думаю, что хорошие поступки по отношению к пациентам, за которыми вы ухаживаете, очень важны сейчас,

– сказала Кейт Миддлтон.

На связь герцогиня вышла из резиденции в Санрингеме. Позади нее можно было увидеть несколько семейных фото в рамках, которые стояли на столике.

Nurses up and down the country are going that extra mile, at a time when patients need it the most.



These acts of courage, strength, and kindness matter so much right now & we owe you a huge thank you for all that you have done & continue to do throughout these difficult times. pic.twitter.com/RxZAiRK54j — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 21, 2021

Образ Кейт Миддлтон

В последнее время жена принца Уильяма выбирала в основном изысканные платья с различными принтами. Но на этот раз она продемонстрировала более деловой образ.

Для него Кейт Миддлтон надела белую блузку с декольте и стильным воротничком. Сверху герцогиня надела темно-синий пиджак, который добавил аутфиту елегатности.

Жена принца Уильяма дополнила look нежной подвеской с камнем. Волосы она распустила и уложила легкими волнами. Также Кейт Миддлтон сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и тонкими стрелками, а губы накрасила нюдовым блеском.



Кейт Миддлтон / Скриншот с видео