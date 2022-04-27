"Безголова дружба": Осадча запропонувала віддати Росії інший варіант монумента дружби народів

У Києві демонтували монумент, що символізував "дружбу" України та Росії. На це відреагувала Катя Осадча.

Ввечері 26 квітня у Києві демонтували пам'ятник, що був під Аркою "дружби народів". Під час роботи в однієї зі скульптур (а саме, російського робітника) символічно відірвалась голова.

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Катя Осадча відреагувала на демонтування

Як і більшість користувачів мережі, телеведучу потішило, що пам'ятника так званої "дружби народів" тепер немає. Вона жартома порадила передати Росії інший варіант такого монумента – де український працівник тримає голову російського.

Символічно… Пропоную передати Росії варіант монументу зі світлини,

– написала Катя Осадча.



У Києві демонтували скульптури, що символізували "дружбу народів" / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Юрій Горбунов підтримав дружину: "Кінець пам‘ятнику так званої дружби! Бо дружби ніколи не було! Вона завжди була безголова!".



У Києві демонтували скульптури, що символізували "дружбу народів" / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Якою Арка буде тепер