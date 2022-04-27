Ввечері 26 квітня у Києві демонтували пам'ятник, що був під Аркою "дружби народів". Під час роботи в однієї зі скульптур (а саме, російського робітника) символічно відірвалась голова.
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Катя Осадча відреагувала на демонтування
Як і більшість користувачів мережі, телеведучу потішило, що пам'ятника так званої "дружби народів" тепер немає. Вона жартома порадила передати Росії інший варіант такого монумента – де український працівник тримає голову російського.
Символічно… Пропоную передати Росії варіант монументу зі світлини,
– написала Катя Осадча.
У Києві демонтували скульптури, що символізували "дружбу народів" / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Юрій Горбунов підтримав дружину: "Кінець пам‘ятнику так званої дружби! Бо дружби ніколи не було! Вона завжди була безголова!".
У Києві демонтували скульптури, що символізували "дружбу народів" / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Якою Арка буде тепер
- Після демонтування скульптур, що було непросто, у мерії планують змінити як ідею, так і зовнішній вигляд Арки: "Так ми повинні вирвати й вигнати ворога – російського окупанта – з нашої землі!" – наголосив Віталій Кличко.
- У наступній сесії міської ради Києва буде прийняте рішення перейменувати місце "Арки дружби народів" на "Арка свободи українського народу". Саму арку з титанових пластів залишать, але підсвітять її синьо-жовтими кольорами.
- На місці залишилась ще композиція з червоного граніту. Її обгородять та також невдовзі знесуть.