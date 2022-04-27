Вечером 26 апреля в Киеве был демонтирован памятник, находившийся под Аркой "дружбы народов". Во время работы у одной из скульптур (а именно русского рабочего) символически оторвалась голова.
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Катя Осадчая отреагировала на демонтирование
Как и большинство пользователей сети, телеведущую порадовало, что памятника так называемой "дружбы народов" теперь нет. Она в шутку посоветовала передать России другой вариант такого монумента – где украинский работник держит главу российского.
Символично… Предлагаю передать России вариант монумента из фото,
– написала Катя Осадчая.
В Киеве демонтировали скульптуры, символизировавшие "дружбу народов" / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Юрий Горбунов поддержал жену: "Конец памятнику так называемой дружбы! Потому что дружбы никогда не было! Она всегда была безголова!".
В Киеве демонтировали скульптуры, символизировавшие "дружбу народов" / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Какой Арка будет теперь
- После демонтирования скульптур, что было непросто, в мэрии планируют изменить как идею, так и внешний вид Арки: "Да мы должны вырвать и выгнать врага – русского оккупанта – с нашей земли!" – подчеркнул Виталий Кличко.
- В следующей сессии городского совета Киева будет принято решение переименовать место "Арки дружбы народов" в "Арка свободы украинского народа". Саму арку из титановых пластов оставят, но подсветят ее сине-желтыми цветами.
- На месте осталась композиция из красного гранита. Ее огородят и вскоре снесут.