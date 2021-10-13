У книжках, які нещодавно з'явилися в мережі, люди помітили, що у Нідерландах монархам заборонено одружуватися з представниками своєї статі. Прем'єр-міністр поспішив спростувати ці правила.

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У Нідерландах дозволили одностатеві шлюби монархам

Марк Рютте адресував парламенту лист, у якому прояснив позицію щодо одностатевих шлюбів.

Кабінет міністрів не вважає, що спадкоємець престолу або монарх повинен відмовитися від титулу, якщо він або вона побажає одружитися з людиною своєї статі,

– написав прем'єр.

Марк Рютте додав, що зараз скасування цих правил обговорено теоретично. Коли ж член або членкиня королівської родини захоче укласти одностатевий шлюб, його однаково доведеться схвалити через парламент.

Діти в одностатевих сім'ях можуть не мати права на престол

Невизначеним залишилося питання щодо дітей у таких шлюбах. Зокрема, невідомо, чи дитина, яка виховуватиметься у сім'ї завдяки донорству чи всиновленню, матиме право на престол.

Прем'єр-міністр зауважив, що ці рішення ухвалюватиме парламент, коли вони будуть актуальними: "Давайте не будемо загадувати наперед".

Зазначимо, що наступницею престолу є 17-річна кронпринцеса Катаріна-Амалія. Про її особисте життя мало що відомо. Однак вона матиме право вийти заміж за дівчину й не втратити можливості керувати державою.



Принцеса Амалія / Фото Getty Images

У Нідерландах одностатеві шлюби були легалізовані у 2001 році. Натомість у Швейцарії їх легалізували лише нещодавно – 26 вересня. Швейцарці могли одружуватися з представниками своєї статі ще з 2007, однак тоді їхні права були обмежені. Тепер вони можуть всиновлювати дітей.