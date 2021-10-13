В книгах, которые недавно появились в сети, люди заметили, что в Нидерландах монархам запрещено вступать в брак с представителями своего пола. Премьер-министр поспешил опровергнуть эти правила.

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В Нидерландах разрешили однополые браки монархам

Марк Рютте адресовал парламенту письмо, в котором прояснил позицию относительно однополых браков.

Кабинет министров не считает, что наследник престола или монарх должен отказаться от титула, если он или она пожелает вступить в брак с человеком своего пола,

– написал премьер.

Марк Рютте добавил, что сейчас отмена этих правил обсуждена теоретически. Когда же член или член королевской семьи захочет заключить однополый брак, его все равно придется принять через парламент.

Дети в однополых семьях могут не иметь права на престол

Неопределенным остался вопрос относительно детей в таких браках. В частности, неизвестно, будет ли ребенок, который будет воспитываться в семье благодаря донорству или усыновлению, иметь право на престол.

Премьер-министр отметил, что эти решения будет принимать парламент, когда они будут актуальными: "Давайте не будем загадывать наперед".

Отметим, что преемницей престола является 17-летняя кронпринцесса Катарина-Амалия. О ее личной жизни мало что известно. Однако она будет иметь право выйти замуж за девушку и не упустить возможности управлять государством.



Принцесса Амалия / Фото Getty Images

В Нидерландах однополые браки были легализованы в 2001 году. Зато в Швейцарии их легализовали лишь недавно – 26 сентября. Швейцарцы могли жениться на представителях своего пола еще с 2007, однако тогда их права были ограничены. Теперь они могут усыновлять детей.