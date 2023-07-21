Втретє за час війни: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив чуттєвий трек "Дим"

Український рок-гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив нову чуттєву пісню та кліп до неї. Як виявилось, у відеороботі музиканти хотіли відтворити кадри з кліпу на одну із найпопулярніших пісень гурту – "Зорі запалали".

Реліз треку та відеороботи відбулися 21 липня. Попри те, що пісня нещодавно вийшла, шанувальники вже фанатіють від нової роботи гурту.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентували пісню "Дим"

У композиції оспівуються безнадійність, біль та розчарування з якими люди часто зустрічаються на своєму життєвому шляху.

Ця пісня є спробою передати безнадійність, біль і розчарування у певних життєвих ситуаціях. Вона є вираженням особистих емоцій та переживань багатьох людей. Переживань, з якими люди так чи інакше стикаються у відносинах або ж у житті загалом,

– прокоментував реліз треку Сергій Танчинець.

Кліп на нову музичну композицію

За словами лідера гурту, відеоробота на пісню "Дим" є однією з найкращих. Саме таким він і уявляв кліп.

"Це перша в історії БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відеоробота, коли ця ж картинка, яку я намалював собі в голові – з'явилась на екрані в деталях. От такі збіги, настільки точно і чітко передані емоції, думки, і взагалі конект пісні з відеорядом відбувається дуже рідко", – висловився фронтмен гурту.



Кадри з кліпу на трек "Дим" та "Зорі запалали" / Скриншоти з відео

Перший етап зйомок відбувався у Києві. Початок кліпу є відображенням буденного життя гурту.

Другий етап та розв'язка кліпу відбуваються на березі Атлантичного океану на мальовничому пляжі Адрага, що у Португалії. На цьому ж пляжі, декілька років тому, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відзняли відеороботу на хіт "Зорі запалали". У новому кліпі можна побачити не лише схожу локацію, а й усі деталі. Режисери та знімальна група повністю відтворили кадри з попередньої відеороботи: ліжко, яке стоїть на тому ж місці, що і 5 років тому та такий же ракурс знімання.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": дивіться кліп онлайн

Реакція слухачів

Прихильники фанатіють від треку. В коментарях до кліпу вони написали слова вдячності та захвату від нової пісні:

"Неймовірна пісня, чудовий кліп. До мурах";

"Хочеться плакати, слухаючи таку гарну пісню";

"Дуже гарна і душевна пісня. Дякую вам за творчість";

"Дякую, хлопці. Неймовірна пісня";

"Вдячна вам за черговий хіт, у саме серце";

"Як завжди неперевершено. Дякую за творчість";

"Неймовірний кліп і неймовірна пісня";

"Як завжди чудова робота, душевна, емоційна. Клас".

До слова, днями український гурт "Корупція" та музикант Міша Крупін презентували нову пісню "Фам Фаталь". В ній розповідається про фатальних жінок і фемінізм.