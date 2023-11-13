З вірою у перемогу: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили новий емоційний кліп на пісню "Хто я"
Джерело:БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
З початком повномасштабного вторгнення життя українців розділилися на "до" та "після". Деякі речи тепер мають зовсім інше значення та по-іншому сприймаються. Так, гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентував відеороботу на одні із найпопулярніших пісень гурту "Хто я".
Колись романтичний та сповнений любові тексти синглу набув нового значення, який відповідає реаліям, з якими сьогодні стикаються українці. Фани зауважили, що тепер пісня ніби отримала нове дихання.
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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили новий кліп
На перших кадрах столиця зображена як гамірне і безтурботне місто. Однак безжальні обстріли та руйнування змінюють хід подій. Так, у відео показані страждання та глибокі трансформації, які зазнали українці впродовж майже двох років повномасштабного вторгнення. Водночас попри труднощі, з якими доводиться стикатися, рішуча віра в майбутнє залишається непохитною протягом всього кліпу.
Це відео про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було "до". У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно – "після"… Життя змінилося назавжди. Та незважаючи ні на що, кожен на своєму місці робить все, що від них залежить. І ми точно знаємо, що після нашої перемоги, буде міцна, вільна та Незалежна держава,
– зазначили музиканти.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Хто я": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Фанам дуже сподобався новий кліп.
- "Дякую за нове дихання чудовій пісні";
- "Ваші пісні надихають мене жити, бо я мешкаю в окупованому місті та бачу цих потвор, які хочуть зжерти й знищити нас";
- "Супер. Дуже потужно та неймовірно гарно";
- "Крутезний кліп. Дійсно, війна розділила наше життя на до і після";
- "Дякуємо! Пісня, як завжди, в саме синьо-жовте серденько";
- "Як завжди дуже чутливий та емоційний кліп. Текст пісні пробирає до мурашок. Актуальні та болючі теми";
- "Без сліз не можна дивитись кліп та слухати пісню. Так проникливо. Дякую".