"Ви клялись точно вижити": БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили надзвичайно чуттєву пісню для захисників
Джерело:БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентував новий щемливий трек "Повернись живим". Її присвятили всім українським захисникам, яких вдома чекають рідні.
За час повномасштабного вторгнення українські артисти випустили багато треків, у яких висловили весь той біль і сум, який є всередині. Серед них і гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили пісню "Повернись живим"
Щемливий трек музиканти написали з вірою в те, що Україна обов'язково переможе, наші захисники повернуться додому живими та здоровими. Всі українці чекають своїх героїв з перемогою.
Знімаючи кліп на цю пісню, на екрані ми транслювали відео зі здебільшого позитивними емоціями військових людей. Нам дуже хотілось показати не тільки війну, яку ми з вами й так бачимо щоденно: довкола себе або з новин. Хотілось бачити військових із простими, щирими емоціями: радість від зустрічі з близькими людьми чи обійми з побратимами. Ми показали світлі емоції – власне, ті емоції, за які Україна і веде свою визвольну боротьбу,
– поділився лідер гурту Сергій Танчинець.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Повернись живим": дивіться відео онлайн
Наживо почути цей трек можна буде майже в кожному місті України. Щомісяця БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дають десятки благодійних концертів. Виступають для того, щоб купувати ЗСУ дрони та автомобілі.
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