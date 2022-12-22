В основі пісні "Журавлі" вірш "Присвята загиблому солдату" поетеси Анни Осадчої. Вона надіслала його Віктору Бронюку в інстаграм, а він дописав приспів та музику з фортепіано, акустичною гітарою, перкусією та трубою.

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Гурт ТІК довів до сліз піснею "Журавлі"

Назву "Журавлі" обрали неспроста. Фронтмен гурту ТІК нагадує, що, за легендою, саме з журавлями душі загиблих воїнів повертаються до своїх домівок.

Хоч пісня вийшла сумна, зате дійсно щира і близька кожному. Коли ми розпочали репетиції, зізнаюся, ледве вдавалось стримати клубок у горлі. За час війни, на жаль, всі ми втратили багатьох рідних і друзів. На полі бою загинув син дружини нашого барабанщика Роман Ратушний. Під час окупації Чернігівщини на власному подвір'ї від влучання "Граду" загинув тесть нашого бас-гітариста,

– зі щемом поділився Віктор Бронюк.

Новий кліп гурту ТІК зняв режисер Роман Веркулич, з яким гурт співпрацює вже багато років. У чорно-білому відео дві сюжетні лінії – концерт Бронюка для загиблих героїв та та образи їхніх рідних. У кульмінації кліпу воїн ЗСУ постає в образі розіп'ятого Ісуса Христа.

ТІК – Журавлі: дивіться відео онлайн

Публіка не стримує сліз від релізу: