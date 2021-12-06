Без нормального сну та їжі: Роман про те, як насправді знімали "Холостячку"

Поки вся країна обговорює непередбачуваний фінал "Холостячки" зі Златою Огнєвіч, учасники діляться спогадами про проєкт. Так, лікар-стоматолог Роман зізнався, що зйомки стали для нього випробуванням.

Історія Романа Васильєва на реаліті "Холостячка" закінчилась на 7 тижні в Одесі. Він відправився додому, бо Злата Огнєвіч не змогла б відповідати його ідеалам. Попри те, що лікар-стоматолог не зміг закохати в себе головну героїню, він вдячний за цей період життя. Однак, за його словами, проєкт – це складне випробування.

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Учасник "Холостячки" зізнався, що за красивою картинкою на екрані ховається далеко не казкова реальність. Він разом з конкурентами та Златою Огнєвіч знімався з ранку до ночі, майже не спав і погано харчувався.

Для мене проєкт був нелегким випробуванням: тривалі зйомки, відсутність нормального сну та харчування. Це на екрані все здається легко та красиво, для учасників та Злати – це важка праця,

– поскаржився Роман Васильєв.

Він додав, що найбільше вдячний "тендітній дівчині" Златі Огнєвіч, яка всі місяці зйомок була на рівні з чоловіками. Крім того, стоматолог подякував шоу "Холостячка" за цікаві знайомства та нове насичене життя.

"Завдяки проєкту "Холостячка" в мене з'явилися нові знайомства, друзі й досвід, який дав мені можливість побачити себе з іншого боку… Хочу сказати спасибі всім причетним та всесвіту, який дає нам завжди те, що ми просимо і до чого готові в цей період життя", – завершив Роман Васильєв.

Учасники "Холостячки" з Григорієм і Христиною Решетниками / Фото з інстаграму Романа

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фінальний випуск "Холостячки" лікар-стоматолог дивився у великій компанії учасників першого та другого сезонів шоу. Разом з ними був ведучий Григорій Решетник і його дружина Христина.

Повний текст публікації Романа Васильєва:

Чудовий вечір у чудовій компанії. Такі перегляди стали гарною традицією, проводити час у компанії нових друзів. Завдяки каналу та проєкту "Холостячка" в мене з'явилися нові знайомства, друзі й досвід, який дав мені можливість побачити себе з іншого боку.

Для мене проєкт був нелегким випробуванням: тривалі зйомки, відсутність нормального сну та харчування. Це на екрані все здається легко та красиво, для учасників та Злати Огнєвіч – це важка праця, за яку я хочу їй сказати велике спасибі. Вона тендітна дівчинка, яка гідно витримувала всі випробування, які на неї чекали.

Хочу сказати спасибі всім причетним та всесвіту, який дає нам завжди те, що ми просимо і до чого готові в цей період життя. Ну і побажати всім бути добрішими і чуйнішими одне до одного, адже життя це бумеранг. Всім добра.