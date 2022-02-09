"Без ненажерства і диких дієт": фани радять Alyona Alyona, як перестати переїдати
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Пишнотіла реперка Alyona Alyona поскаржилась, що часто переїдає, а тоді карає себе голодуванням. Через це вона зривається і наїдається раз за разом. Фани радять зірці, як вийти з цього замкненого кола.
Після новорічних і різдвяних свят Alyona Alyona поїхала від хлопця на ретрит, але не розсекречує, куди. Звідти вона публікує пости, в яких відверто ділиться своїми переживаннями і страхами. Цього разу вона відверто заговорила про переїдання.
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Alyona Alyona про переїдання
Реперка зізналась, що їжа для неї – це мотивація. За щось хороше вона винагороджує себе смачненьким, коли переїдає – карає голодуванням, після якого зривається знову.
З голодухи їм більше, ніж зазвичай, а потім розумію: "Ой, переїла, отже завтра їсти не буду". Потім мені не вистачає енергії, а треба працювати, я дуже швидко втомлююся… Я їм і знову себе караю. Замкнене коло, з якого хочеться вибратися,
– зізналась Alyona Alyona.
Зірка знає, що деякі дівчата в таких випадках вдаються до булімії – "очищують" організм за допомогою блювоти. Проте вона проти цього методу, тож просить фоловерів порадити, як не карати себе за з'їдене.Цікаво, що після свого 29-річчя Alyona Alyona взялася худнути. За перший місяць вона скинула 10 кілограмів й активно займалась у тренажерному залі. Однак її ентузіазму вистачило ненадовго, вона закинула і спорт, і здорове харчування.
Реакція фанів Alyona Alyona
Більш як сто користувачів інстаграму не пройшли повз проблему реперки. Вони радять їй зайнятися своїх харчуванням – перейти на здорову їжу та визначитися з кількістю її прийомів, а тоді зробити збалансований раціон звичкою:
- "Так просто їжте щодня нормально й все. Без ненажерства і без диких дієт. Просте звичайне харчування";
- "Це шлях до цукрового діабету та моря хвороб! Я впоралася завдяки збалансованому харчуванню та здоровому способу життя";
- "Не можна впадати з крайнощів в крайнощі. Треба спробувати виробити звичку – три прийоми їжі в день";
- "Судячи з фото, караєш себе часто. Переставайте їсти, скоро літо, бігом в зал".