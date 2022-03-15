Примітно, що королева Єлизавета II не була присутня на службі. Серед її рідних в абатство приїхали син принц Чарльз з дружиною герцогинею Корнуольською та внук принц Вільям з дружиною Кетрін.

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Останнім часом Її Величність все частіше пропускає офіційні заходи. У квітні їй виповниться 96 років, тому, ймовірно, що все через вік. На службі до Дня Співдружності Єлизавета II мала виступити з публічною промовою. Востаннє вона пропустила цю службу у 2013 році. Зараз зазначають, що королева не була присутня на заході не через нові проблеми зі здоров'ям.

Образ Кейт Міддлтон на службі

Герцогиня Кембриджська, яка приїхала на службу з чоловіком, свекром і свекрухою, як завжди, зачарувала елегантністю. Вона одягнула сукню насиченого синього кольору, поверх якої було пальто в тон. Такий look Кейт поєднала з синіми туфлями-човниками, а з аксесуарів обрала вишуканий головний убір в тон вбрання та сережки з синіми камінцями.

Волосся вона вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах.



Кейт Міддлтон з чоловіком, свекром і свекрухою / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images