Примечательно, что королева Елизавета II не присутствовала на службе. Среди ее родных в аббатство приехали сын принц Чарльз с женой Корнуольской герцогиней и внук принц Уильям с женой Кэтрин.

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В последнее время Ее Величество все чаще пропускает официальные меры. В апреле ей исполнится 96 лет, поэтому, вероятно, все через возраст. На службе ко Дню Содружества Елизавета II должна была выступить с публичной речью. В последний раз она пропустила эту службу в 2013 году. Сейчас отмечают, что королева не присутствовала на мероприятии не из-за новых проблем со здоровьем.

Образ Кейт Миддлтон на службе

Герцогиня Кембриджская, которая приехала на службу с мужем, свекром и свекровью, как всегда, очаровала элегантностью. Она надела платье насыщенного синего цвета, поверх которого было пальто в тон. Такой look Кейт соединила с синими туфлями-лодочками, а из аксессуаров выбрала изысканный головной убор в тон наряда и серьги с синими камешками.

Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.



Кейт Миддлтон с мужем, свекром и свекровью / Фото Getty Images