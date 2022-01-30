Без чоловіка та дітей: куди Джамала полетіла у відпустку

30 січня 2022 , 11:12
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Джерело:

інстаграм Джамали

Співачка кримськотатарського походження Джамала вперше за декілька років полетіла у відпустку сама. Артистка відпочиває від робочих днів і сімейних буднів на Шрі-Ланці.

Джамала зараз переживає складний період, тому захотіла побути сама, тому відправилася до океану. 

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Джамала відпочиває на Шрі-Ланці

Артистка розповіла про подорож в інстаграм-сторіз. Джа поділилася, що мала складний рік у всіх сенсах: хвороби, втрати, стільки розчарувань, невиправданий надій і знову розчарувань, а, можливо, просто багато сподівань. 

Я 24/7 віддаю всю себе без залишку. В роботі, чим би не займалась. Я стільки віддаю своєї любові. Всім. Дуже багато любові. Та уваги. Можливо, навіть тим, кому це зовсім непотрібно,
– поділилася артистка. 

Також Джамала зізналася, що востаннє сама літала у відпустку ще до заміжжя. Зараз вона насолоджуватиметься спекотними літніми днями на Шрі-Ланці. Зупинилася в розкішному готелі на березі океану. Тепер звідти публікує неймовірно красиві світлини, хизується фігурою в купальниках, демонструє натуральну вроду без макіяжу. 

Джамала про відпочинок на Шрі-Ланці / Скриншоти інстаграм-сторіз співачки

Зірки на канікулах

  • Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином відпочивають на Сейшелах. Там зараз сезон дощів, тому сім'я більшість часу проводить в готельному номері.
  • Іванна Онуфрійчук полетіла з чоловіком в Африку. Там вони побували на сафарі та погодували жираф у популярному готелі в Кенії. 
  • Монатік з дружиною та двома синами відпочиває в райському місці – на Мальдівах. 
Автор: Христина Кобак