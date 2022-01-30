Джамала сейчас переживает сложный период, поэтому захотела побыть одной и отправилась к океану.

Смотрите также Жена Дмитрия Монатика позировала на Мальдивах: фото в купальнике и парео

Джамала отдыхает на Шри-Ланке

Артистка рассказала о путешествии в инстаграм-сториз. Джа поделилась, что имела сложный год во всех смыслах: болезни, потери, столько разочарований, неоправданных надежд и снова разочарований, а, возможно, просто много ожиданий.

Я 24/7 отдаю всю себя без остатка. В работе, чем бы ни занималась. Я столько отдаю своей любви. Всем. Очень много любви. И внимания. Возможно, даже тем, кому это совершенно ненужно,

– поделилась артистка.

Также Джамала призналась, что в последний раз сама летала в отпуск еще до замужества. Сейчас она будет наслаждаться жаркими летними днями на Шри-Ланке. Остановилась в роскошном отеле на берегу океана. Теперь оттуда публикует невероятно красивые фотографии хвастается фигурой в купальниках, демонстрирует натуральную красоту без макияжа.

Джамала об отдыхе на Шри-Ланке / Скриншоты инстаграм-сториз певицы

Звезды на каникулах