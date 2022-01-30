Джамала зараз переживає складний період, тому захотіла побути сама, тому відправилася до океану.

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Джамала відпочиває на Шрі-Ланці

Артистка розповіла про подорож в інстаграм-сторіз. Джа поділилася, що мала складний рік у всіх сенсах: хвороби, втрати, стільки розчарувань, невиправданий надій і знову розчарувань, а, можливо, просто багато сподівань.

Я 24/7 віддаю всю себе без залишку. В роботі, чим би не займалась. Я стільки віддаю своєї любові. Всім. Дуже багато любові. Та уваги. Можливо, навіть тим, кому це зовсім непотрібно,

– поділилася артистка.

Також Джамала зізналася, що востаннє сама літала у відпустку ще до заміжжя. Зараз вона насолоджуватиметься спекотними літніми днями на Шрі-Ланці. Зупинилася в розкішному готелі на березі океану. Тепер звідти публікує неймовірно красиві світлини, хизується фігурою в купальниках, демонструє натуральну вроду без макіяжу.

Джамала про відпочинок на Шрі-Ланці / Скриншоти інстаграм-сторіз співачки

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