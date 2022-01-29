Даша та Нікіта відправилися на Сейшели на 22 дні. Однак їм дуже не пощастило з погодою. Подружжя більшість часу проводить в готельному номері, оскільки зараз на островах період дощів.

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Даша Квіткова на Сейшелах

Блогерка поділилася декількома атмосферними кадрами, які зробила під час відпустки. Вона позувала на терасі, що розташована у надзвичайно красивій місцевості. Даша позувала на камеру в довгому банному халаті білого кольору, який одягнула на голе тіло. Поєднала його з бежевими босоніжками.

Квіткова похизувалася золотистою засмагою, а також показала натуральну красу, адже не наносила косметику на обличчя. Волосся вона зібрала у високий недбалий пучок. Квіткова фотографувалася після СПА-процедур, тому на її обличчі сяє усмішка.

Що може бути краще, ніж СПА посеред джунглів?

– написала блогерка під фото.



Даша Квіткова у банному халаті на Сейшелах / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова у банному халаті на Сейшелах / Фото з інстаграму блогерки

Зірки на канікулах