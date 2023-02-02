Бейонсе вперше за 5 років відправляється у світовий тур

Американська співачка Бейонсе після приголомшливого виступу у Дубаї за 24 мільйони доларів повідомила, що їде у світовий концертний тур. Він буде присвячений її останньому альбому Renaissance, який перекладається як "Відродження".

На рахунку Бейонсе це вже сьомий студійний альбом, який вона записала за час своєї кар'єри. Реліз платівки відбувся 29 липня 2022 року завдяки студіям Parkwood Entertainment і Columbia Records. Це був її перший сольний студійний реліз після Lemonade 2016-го року, який вона спродюсувала разом з Nova Wav, The-Dream, Symbolyc One, A. G.

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Бейонсе їде у світовий тур

Звістку про Renaissance World Tour артистка залишила в інстаграмі під провокативним фото. У ньому вона сидить верхи на сріблястому коні, а сама одягнула білизну та капелюх зі срібних кристалів та каміння.

"RENAISSANCE WORLD TOUR 2023", – лаконічно підписала допис Бейонсе, який менше, ніж за добу вподобали понад 7 мільйонів користувачів інстаграму.



Бейонсе їде у світовий тур на підтримку альбому Renaissance / Фото з інстаграму співачки

Відомо, що зірка виступить з новим шоу у містах США та країнах Європи, включаючи Іспанію, Польщу, Швецію та Велику Британію. Наразі у неї заплановано 41 концерт. Весь список майбутніх концертів згодом опублікують на офіційному сайті Бейонсе.

Нагадаємо, що її останній світовий тур On the Run II відбувся у 2018-му році, тоді вона дала 48 шоу по США та Америці разом зі своїм чоловіком репером Jay-Z.