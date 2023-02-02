На рахунку Бейонсе це вже сьомий студійний альбом, який вона записала за час своєї кар'єри. Реліз платівки відбувся 29 липня 2022 року завдяки студіям Parkwood Entertainment і Columbia Records. Це був її перший сольний студійний реліз після Lemonade 2016-го року, який вона спродюсувала разом з Nova Wav, The-Dream, Symbolyc One, A. G.

Дивіться також У сукні від українського бренду: Бейонсе після 4-річної паузи виступила в Дубаї – фото та відео

Бейонсе їде у світовий тур

Звістку про Renaissance World Tour артистка залишила в інстаграмі під провокативним фото. У ньому вона сидить верхи на сріблястому коні, а сама одягнула білизну та капелюх зі срібних кристалів та каміння.

"RENAISSANCE WORLD TOUR 2023", – лаконічно підписала допис Бейонсе, який менше, ніж за добу вподобали понад 7 мільйонів користувачів інстаграму.



Бейонсе їде у світовий тур на підтримку альбому Renaissance / Фото з інстаграму співачки

Відомо, що зірка виступить з новим шоу у містах США та країнах Європи, включаючи Іспанію, Польщу, Швецію та Велику Британію. Наразі у неї заплановано 41 концерт. Весь список майбутніх концертів згодом опублікують на офіційному сайті Бейонсе.

Нагадаємо, що її останній світовий тур On the Run II відбувся у 2018-му році, тоді вона дала 48 шоу по США та Америці разом зі своїм чоловіком репером Jay-Z.