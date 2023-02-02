На счету Бейонсе это седьмой студийный альбом, который она записала за время своей карьеры. Релиз пластинки состоялся 29 июля 2022 благодаря студиям Parkwood Entertainment и Columbia Records. Это был ее первый сольный студийный релиз после Lemonade 2016 года, который она спродюсировала вместе с Nova Wav, The-Dream, Symbolyc One, AG

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Бейонсе едет в мировой тур

Весть о Renaissance World Tour артистка оставила в инстаграмме под провокационным фото. В нем она сидит верхом на серебристом коне, а сама надела белье и шляпу из серебряных кристаллов и камней.

"RENAISSANCE WORLD TOUR 2023", – лаконично подписала сообщение Бейонсе, которое меньше, чем за сутки предпочли более 7 миллионов пользователей инстаграмма.



Бейонсе едет в мировой тур в поддержку альбома Renaissance / Фото с инстаграмма певицы

Известно, что звезда выступит с новым шоу в городах США и странах Европы, включая Испанию, Польшу, Швецию и Великобританию. Сейчас у нее запланирован 41 концерт. Весь список будущих концертов впоследствии опубликуют на официальном сайте Бейонсе.

Напомним, что ее последний мировой тур On the Run II состоялся в 2018 году, тогда она дала 48 шоу по США и Америке вместе со своим мужем рэпером Jay-Z.