Бейонсе пояснила, чому приховує особисте життя

Знаменита американська співачка Бейонсе прикрасила одразу 3 обкладинки глянцю та дала відверте інтерв'ю вперше за довгий час. У ньому зірка зізналась, що розмежовує особисте життя та свою сценічну особистість, бо вважає, що через музичну індустрію можна втратити себе.

Знаменита R&B-співачка Бейонсе постала одразу на трьох обкладинках глянцю Harper's Bazaar. Артистка дала виданню інтерв'ю, в якому розповіла про свою особистість та приватне життя.

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Бейонсе про те, чому приховує особисте життя

Виконавиця наголосила, що завжди намагалась розмежовувати своє приватне життя та життя у музичній сфері як артистки.

Моя сім’я і друзі часто забувають мою іншу сторону, звіра на шпильках, поки не подивляться мій виступ. В індустрії шоу-бізнесу дуже легко втратити себе. Вона забирає ваш дух і світло. Я бачила це безліч разів, не тільки у знаменитостей, а й у продюсерів, режисерів, керівників тощо. Ця індустрія не для всіх,

– зізналась Бейонсе.

Співачка розповіла, що працює над новою музикою. Вона планує позбуватися обмежень і бути такою, якою є насправді. Вона хоче створювати значущі та сильні композиції, які будуть зацікавлювати її прихильників.

"Оскільки я була інтровертом, в дитинстві я мало говорила. Я проводила багато часу у своїй голові. Тепер я вдячна за ці сором’язливі роки мовчання. Сором’язливість навчила мене співчуття і дала можливість спілкуватися з людьми й будувати з ними стосунки. Я більше не сором’язлива", – поділилась Бейонсе.

Особисте життя Бейонсе