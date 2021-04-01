Бейонсе відпочиває в Малібу з дітьми: рідкісні світлини з донькою і двійнятами

Американська R&B-діва Бейонсе виховує трьох дітей. Якщо старша донька співачки вже будує музичну кар'єру та отримала першу Греммі, то двійнят зіркова матуся показує вкрай рідко. Вона опублікувала нові сімейні фото з відпочинку.

Артистка Бейонсе разом з 9-річною донькою Блю Айві та 3-річними близнюками Румі й Сером відправилася на сімейний відпочинок в Малібу. На курорті вона продемонструвала family look зі старшою дівчинкою і сфотографувалася на узбережжі океану з молодшими дітьми.

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Співачка зробила гламурне селфі зі старшою донечкою Блю Айві, яка у свої 9 років вже отримала першу Греммі та стала другою наймолодшою рекордсменкою музичної премії. Бейонсе постала в короткому білому топі, джинсовій мініспідниці та куртці оверсайз, а завершила образ масивним чокером з діамантом і стильними сонцезахисними окулярами золотистого кольору.

У той час донька зірки також одягла "джинсовку" та окуляри з блакитною оправою. Знамениті мама й донька кокетливо склали губки бантиком і зробили спільне фото.



Бейонсе з донькою Блю Айві / Фото Instagram / @beyonce

На інших кадрах з Малібу Бейонсе показала двійнят. Доньку Румі вона сфотографувала на пляжі одну, а з сином Сером прогулялася до океану за руку. На фото артистка постала в обтислих джинсах, які ефектно підкреслили принади її фігури, та білій футболці, а волосся залишила розпущеним. Менше ніж за добу зворушливі світлини співачки з дітьми оцінили майже 4 мільйонами лайків.



Донька Бейонсе Румі / Фото Іnstagram / @beyonce



Бейонсе з сином Сером / Фото Іnstagram / @beyonce