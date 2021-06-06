39-річна співачка Бейонсе приголомшила 183-мільйонну аудиторію фанів в інстаграмі зухвалим виходом. Одна з найуспішніших представниць музичної індустрії обрала вкрай відверту мінісукню від бренду David Koma. Лаковане вбрання без бретелей підкреслило великий бюст зірки та пишні стегна.

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Сукню Бейонсе довершила чорно-білим кардиганом з блискітками та лакованими вставками, туфлями-човниками на високих підборах. Гарячий look вона підкреслила епатажними сонцезахисними окулярами від Magda Butrum та чокером з камінням.

Бейонсе в лакованій мінісукні / Фото з інстаграму співачки

Перед камерою багатодітна матуся демонструвала провокативні пози, зухвало піднімаючи ніжку. Бейонсе у всій красі показала не лише відвертий образ, а й розкішні апетитні форми.

Бейонсе в лакованій мінісукні / Фото з інстаграму співачки

Бейонсе в лакованій мінісукні / Фото з інстаграму співачки