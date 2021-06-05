Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер продовжує хизуватися принадами у різноманітних відвертих фотозйомках. Вона опублікувала чергову серію пікантних фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Еротичні фото Кайлі Дженнер

Знаменитість поділилась світлинами, які зробила вже після заходу сонця на березі океану. Вона позувала перед об'єктивом у різнобарвному шовковому вбранні, що складалось з довгої спідниці та топа з перехресними бретелями.

Топ вдало підкреслював пишні груди Кайлі Дженнер, а оголений підтягнутий живіт неабияк привертав увагу. Спокусливий образ модель доповнила золотими тонкими браслетами на руках та масивними сережками-кільцями на вухах.

Кайлі Дженнер розпустила пишне волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж. Зірка підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи бежевим блиском.

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