39-летняя певица Бейонсе ошеломила 183-миллионную аудиторию фанов в инстаграме дерзким выходом. Одна из самых успешных представительниц музыкальной индустрии выбрала крайне откровенное мини-платье от бренда David Koma. Лакированный наряд без бретелек подчеркнул большой бюст звезды и пышные бедра.

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Платье Бейонсе довершила черно-белым кардиганом с блестками и лакированными вставками, туфлями-лодочками на высоком каблуке. Горячий look она подчеркнула эпатажными солнцезащитными очками от Magda Butrum и чокером с камнями.



Бейонсе в лакированном мини-платье / Фото из инстаграма певицы

Перед камерой многодетная мамочка демонстрировала провокационные позы, вызывающе поднимая ножку. Бейонсе во всей красе показала не только откровенный образ, но и роскошные аппетитные формы.



Бейонсе в лакированном мини-платье / Фото из инстаграма певицы