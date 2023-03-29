Зірка шоу про виживання Бер Гріллз став першим британським амбасадором UNITED24

Мандрівник Бер Гріллз приїздив до України, зустрічався із Зеленським, а тепер став амбасадором проєкту UNITED24. Він працюватиме над відновленням країни.

Британський мандрівник та експерт з виживання Бен Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Тепер він долучився до ініціативи Володимира Зеленського UNITED24.

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Бер Гріллз – амбасадор UNITED24

Мандрівник став першим британським амбасадором UNITED24. Він просуватиме напрям "Відбудова України": збиратиме кошти на відновлення країни після обстрілів та руйнування.

Бер Гріллз – засновник освітньої компанії BecomingX. Ця організація разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами UNITED24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні,

– повідомив Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський і Бер Гріллз / Фото з телеграму президента

Як Бер Гріллз приїздив до України

Автор програми "Вижити за будь-яку ціну" приїжджав до України в листопаді 2022 року. Його спершу побачили на АЗС під час спілкування з одним із військових.

Українці жартували, що Бер Гріллз приїхав, аби спробувати вижити в Україні на тлі вимкнень електроенергії. Та насправді він мав зустріч з Володимиром Зеленським. Вони гуляли Києвом та пили чай у Пункті незламності.

Бер Гріллз зняв випуск програми, у якому вирішив розповісти світові про війну та Україну. У програмі знявся й президент України.

, міжнародну ініціативу Володимира Зеленського підтримують безліч зірок: Лієв Шрайбер, Imagine Dragons, Демна Гвасалія, Тімоті Снайдер, Бред Пейслі.