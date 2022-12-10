Після вандалізму в Гостомелі: Бенксі продасть 50 картин, щоб закупити "швидкі" в Україну
Джерело:Legacy of War Foundation
У листопаді всесвітньо відомий графіті-художник Бенксі приїжджав в Україну. Він намалював сім робіт на Київщині, а тепер вирішив допомогти грошима. Британець продасть 50 картин-трафаретів, щоб закупити "швидкі".
Лише днями прогримів скандал з графіті Бенксі в Гостомелі, але він знову готовий підтримати Україну. Попри те, що "молоді забезпечені люди" зрізали його жінку в протигазі зі шматком стіни, художник створив 50 малюнків-трафаретів з мишами і виставив їх на продаж.
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Я зробив 50 таких принтів, усі виручені кошти підуть нашим друзям в Україні,
– оголосив Бенксі в інстаграмі.
Так, на картонній коробці з написом fragile ("крихке") Бенксі намалював мишу, що дряпає перші дві літери, перетворюючи слово на agile – "спритний". Кожна така робота певною мірою унікальна, адже подряпини художник наносив окремо ножем для піци.
Одна з 50 картин Бенксі, яку продадуть задля України / Фото з інстаграму митця
За продаж картин Бенксі взявся благодійний фонд Legacy of War. Він встановив ціну 5 тисяч фунтів стерлінгів за екземпляр. Усі охочі можуть зареєструватися до 16 грудня та замовити лише одну роботу. 50 щасливчиків обере комп'ютер, малюнки надішлють їм у дерев'яних рамках. За виручені кошти придбають "швидкі", машини підтримки, які необхідні для евакуації інвалідів, літніх і постраждалих українців на Донбасі. Крім того, фонд закупить генератори, газові обігрівачі та ліхтарики на сонячних батареях.
Бенксі пояснив, чому довірив свої малюнки саме Legacy of War.
В Україні я бачив, як команда Legacy of War приїхала й надала медичну допомогу, обігрівачі, прісну воду та була дружелюбною з кількома дуже зневіреними людьми в розбомбленій будівлі. Вони також позичили мені для роботи одну зі своїх машин швидкої допомоги,
– розповів Бенксі.
За словами художника, ця "швидка" врятувала його від розлюченої бабусі. Жінка побачила, що хтось малює на її будинку, і викликала поліцію.
- Нагадаємо, у мережі припустили, що Бенксі в Україні, коли на руїнах у Бородянці з'явилося графіті двох дзюдоїстів. Згодом він опублікував графіті гімнастки у своєму інстаграмі й підтвердив, що був на Київщині.
- Він навіть показав відео, як творив графіті в Гостомелі. Це саме та робота, яку зі шматком стіни вкрали вандали.