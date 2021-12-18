49-річний актор наголосив, що був гранично чесним з Говардом Стерном – відверто розповів і про сім'ю, і про розлучення, і про алкоголізм. Він був дуже задоволений інтерв'ю, аж поки не натрапив на образливі коментарі у твіттері. Бен Аффлек запевняє, що його звинувачення на адресу Дженніфер Гарнер були вирвані з контексту.
До теми Дженніфер Лопес розізлилась на Бена Аффлека через інтерв'ю про колишню дружину, – ЗМІ
Бен Аффлек виправдався після скандалу з ексдружиною
Зірка стрічки "Бетмен проти Супермена" й подумати не міг, що його слова про алкогольну залежність у шлюбі з Дженніфер Гарнер спровокують скандал. Аффлек вважає, що публіка даремно зводить на нього наклепи, адже він ніколи не хотів образити ексдружину.
Мене виставили найгіршим, найбайдужішим, дурним і жахливим чоловіком. Це неправда. Це повна протилежність тому, хто я є, у що я вірю… Я б ніколи не хотів, щоб мої діти думали, що я кажу погане про їхню маму,
– зізнався Бен Аффлек.
Тут варто додати, що акторка народила йому трьох дітей – доньок Вайолет, якій зараз 16 років, Серафіну, котрій 12 років, і сина Сема, якому 9 років. Саме заради нащадків Аффлек і Гарнер зберегли теплі стосунки.
Коротко про скандал між Беном Аффлеком і Дженніфер Гарнер
- В інтерв'ю Говарду Стерну актор заявив, що став зловживати алкоголем, бо його шлюб з Гарнер дав тріщину. Він додав, що "ймовірно, все ще пив би", якби не розлучився.
- Ця заява колишнього дуже ранила зірку "Шпигунки".
- Ба більше, на бік Дженніфер Гарнер стала навіть теперішня обраниця Аффлека Дженніфер Лопес. Вона була розлючена, що коханий втягнув її в цей скандал.