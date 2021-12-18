49-річний актор наголосив, що був гранично чесним з Говардом Стерном – відверто розповів і про сім'ю, і про розлучення, і про алкоголізм. Він був дуже задоволений інтерв'ю, аж поки не натрапив на образливі коментарі у твіттері. Бен Аффлек запевняє, що його звинувачення на адресу Дженніфер Гарнер були вирвані з контексту.

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Бен Аффлек виправдався після скандалу з ексдружиною

Зірка стрічки "Бетмен проти Супермена" й подумати не міг, що його слова про алкогольну залежність у шлюбі з Дженніфер Гарнер спровокують скандал. Аффлек вважає, що публіка даремно зводить на нього наклепи, адже він ніколи не хотів образити ексдружину.

Мене виставили найгіршим, найбайдужішим, дурним і жахливим чоловіком. Це неправда. Це повна протилежність тому, хто я є, у що я вірю… Я б ніколи не хотів, щоб мої діти думали, що я кажу погане про їхню маму,

– зізнався Бен Аффлек.

Тут варто додати, що акторка народила йому трьох дітей – доньок Вайолет, якій зараз 16 років, Серафіну, котрій 12 років, і сина Сема, якому 9 років. Саме заради нащадків Аффлек і Гарнер зберегли теплі стосунки.

Зазначимо, фани по всьому світу й справді обурилися не на жарт, адже пам'ятають як Дженніфер Гарнер підтримувала Бена Аффлека впродовж лікування в реабілітаційному центрі та навіть після розлучення всіляко допомагала йому розпрощатися з алкоголем.

Коротко про скандал між Беном Аффлеком і Дженніфер Гарнер