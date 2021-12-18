49-летний актер подчеркнул, что был предельно честен с Говардом Стерном – откровенно рассказал и о семье, и о разводе, и об алкоголизме. Он был очень доволен интервью, пока не наткнулся на оскорбительные комментарии в твиттере. Бен Аффлек уверяет, что его обвинения в адрес Дженнифер Гарнер были вырваны из контекста.

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Бен Аффлек оправдался после скандала с экс-женой

Звезда фильма "Бэтмен против Супермена" и подумать не мог, что его слова об алкогольной зависимости в браке с Дженнифер Гарнер спровоцируют скандал. Аффлек считает, что публика зря клевещет, ведь он никогда не хотел обидеть экс-жену.

Меня выставили самым худшим, безразличным, глупым и ужасным человеком. Это неправда. Это полная противоположность тому, кто я есть, во что я верю… Я бы никогда не хотел, чтобы мои дети думали, что я говорю плохое об их маме, – признался Бен Аффлек.

Здесь следует добавить, что актриса родила ему троих детей – дочерей Вайолет, которой сейчас 16 лет, Серафину, которой 12 лет, и сына Сэма, которому 9 лет. Именно ради детей Аффлек и Гарнер сохранили теплые отношения.

Отметим, фаны по всему миру действительно возмутились не на шутку, ведь помнят, как Дженнифер Гарнер поддерживала Бена Аффлекаво время лечения в реабилитационном центре и даже после развода всячески помогала ему распрощаться с алкоголем.

Кратко о скандале между Беном Аффлеком и Дженнифер Гарнер