Белла Хадід відреагувала на аб'юз в сім'ї сестри інтригуючим дописом

Американська модель Белла Хадід має дуже близькі стосунки зі своєю старшою сестрою Джіджі. На фоні новин про скандал в сім'ї – коханий сестри Зейн Малік ймовірно вдарив свою тещу – Белла залишила в мережі незвичний допис-цитату.

Хоча сестра Джіджі Белла не звинуватила конкретно 25-річного Зейна Маліка, але й не спростувала ці чутки. Натомість модель вирішила поділитись новим дописом.

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Вона розмістила ілюстрацію жінки з цитатою: "Я нічого не можу вам зробити, крім як працювати над собою. Ви нічого не можете для мене зробити, окрім як працювати над собою".



Белла Хадід заінтригувала новою публікацією / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Ймовірно, такі слова не мають жодного відношення до ситуації, яка склалась у стосунках Джіджі Хадід та Зейна Маліка, втім, це виглядає досить актуально та незвично. На жаль, допис був розміщений в інстаграм-сторіз і фанати не мають можливості дізнатись, що про це думають інші шанувальники Белли в коментарях.

Що відомо про скандал у Джіджі та Зейна