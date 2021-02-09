Знаменита американська модель Белла Хадід розбурхала мережу новими еротичними фото. Вона постала перед камерою у відвертому купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.

Белла Хадід є однією з найуспішніших моделей сучасності. Вона не соромиться позувати у сексуальних фотосесіях і часто розбурхує уяву користувачів мережі ефектними кадрами. Чергову серію спекотних світлин зірка вже оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 38 тисяч підписників.

Дивіться також У спокусливому бікіні: Демі Роуз зухвало випнула великі груди – відверті фото

Модель постала перед камерою у ванній кімнаті. Вона зробила декілька селфі в дзеркалі, продемонструвавши жіночність та сексуальність.

Белла зображена на фотографіях у темному купальнику зі світлими прикрасами. Бюстгальтер підкреслив пишні груди знаменитості, а відверті трусики зробили акцент на її апетитних сідницях. Волосся Хадід було мокрим після купання.

На обличчя знаменитість не наносила косметику, а її образ доповнювали численні браслети. Також увагу привертає ідеальна золотиста засмага Белли.



Відвертий look Белли Хадід / Фото з інстаграму Белли Хадід



Відвертий look Белли Хадід / Фото з інстаграму Белли Хадід