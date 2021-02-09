Знаменитая американская модель Белла Хадид взбудоражила сеть новыми эротическими фото. Она предстала перед камерой в откровенном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Белла Хадид является одной из самых успешных моделей современности. Она не стесняется позировать в сексуальных фотосессиях и часто будоражит воображение пользователей сети эффектными кадрами. Очередную серию жарких фотографий звезда уже обнародовала на личной странице в инстаграм, за которой следят более 38 тысяч подписчиков.

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Модель предстала перед камерой в ванной комнате. Она сделала несколько селфи в зеркале, продемонстрировав женственность и сексуальность.

Белла изображена на фотографиях в темном купальнике со светлыми украшениями. Бюстгальтер подчеркнул пышную грудь знаменитости, а откровенные трусики сделали акцент на ее аппетитных ягодицах. Волосы Хадид были мокрыми после купания.

На лицо знаменитость не наносила косметику, а ее образ дополняли многочисленные браслеты. Также внимание привлекает идеальный золотистый загар Беллы.



Откровенный look Беллы Хадид / Фото из инстаграма Беллы Хадид



Откровенный look Беллы Хадид / Фото из инстаграма Беллы Хадид