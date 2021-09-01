Белла Хадід показала, ким працювала у 15 років: архівні фото

Свій шлях у модельній індустрії Белла Хадід розпочала у 18 років. До цього красуня й мріяти не могла про світові подіуми. Коли дівчині було 15 років, вона влаштувалась офіціанткою.

Американка Белла Хадід завжди прагнула незалежності від заможних батьків – телеведучої, моделі Йоланди Хадід і мільйонера-забудовника Мохамеда Хадіда. З підліткового віку вона забезпечувала себе сама. Щоправда, спочатку на життя дівчина заробляла не моделінгом. У 15 років Белла працювала офіціанткою у кафе Sunlife Organics, що в Малібу.

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Донька палестинського мільйонера приймала замовлення, робила фреші для клієнтів, рахувала готівку й мила посуд. Про цей час Белла Хадід розповідає з гордістю, адже ще підлітком проявила свій сильний характер, завдяки якому пробила шлях у світовий моделінг.

15 років, я на своїй першій роботі. Ніколи не сподівалася досягнути того, що має відбутися завтра,

– лаконічно підписала Белла Хадід.

Белла Хадід у 15 років на першій роботі / Фото з інстаграму моделі

Белла Хадід у 15 років на першій роботі / Фото з інстаграму моделі

Белла Хадід у 15 років на першій роботі / Фото з інстаграму моделі